تريزيجيه ينقذ أستون فيلا من شبح الهبوط ويسجل هدفا رائعًا في شباك أرسنال



بهدف من تسديدة رائعة سجل الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه" هدف انقاذ أستون فيلا من الهبوط في شباك أرسنال في مباراة الجولة قبل الأخيرة في بريميرليج التي انتهت (1-0) على ملعب فيلا بارك.

وسجل تريزيجيه الهدف الأول لأستون فيلا في الدقيقة الـ27 من عمر المباراة، بعدما استغل كرة ساقطة داخل منطقة الجزاء بعد ركلة ركنية، ليسددها بشكل رائع على الطائر داخل شباك آرسنال ويظل الحارس ايميليانو داميان مارتينيز ساكنا في مرماه.

هدف تريزيجيه السادس هذا الموسم رفع رصيد فريقه إلى 34 نقطة ليخرج من المراكز الثلاثة الأخيرة التي تهبط بأصحابها متفوقا على واتفورد الثامن عشر بفارق الأهداف.

وبذلك يكون تريزيجيه قد سجل ثلاثة أهداف بعد فترة التوقف بسبب جائحة كورونا، ومنحت أهدافه الثلاثة 6 نقاط لفريق أستون فيلا قربته كثيرا من تجنب شبح الهبوط.