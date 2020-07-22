شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يعلن سلبية المسحة الخامسة لكورونا للاعبين والجهاز الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطرت اللجنة الطبية باتحاد الكرة، نادي حرس الحدود بسلبية المسحة الطبية الخامسة التي أجراها لاعبو الفريق للكشف عن وباء كورونا المستجد، وكان الحرس قد استعاد الثنائى خالد سامى مدافع الفريق وعلي الزهدي لاعب الوسط عقب استكمال شفائهم من فيروس كيورونا المستجد والانضمام الى معسكر الفريق المقام فى الإسكندرية استعدادًا لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم و المقرر له 6 أغسطيس المقبل ، ويخوض فريق حرس الحدود مباراتين وديتين أمام الاتحاد السكندرى ضمن معسكر الفريق بمدينة الإسكندرية والمقرر له خلال الفترة من 23 حتى 29 من الشهر الجارى استعدادًا لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم والمقرر له 6 أغسطس المقبل فى الوقت الذى يتواجد فيه حرس الحدود بمدينة الإسكندرية فى معسكر مغلق وذلك لتجنب الاختلاط عقب ظهور نتيجة العينة الثالثة والتى جاءت سلبية لجميع اللاعبين ويسعى الجهاز الفنى لزيادة الكفاءة البدنية للاعبين قبل عودة النشاط الرياضى.

من ناحية أخرى، كشف مسئولو اتحاد الكرة، عن أن اللاعبين المعارين مستمرون مع أنديتهم لنهاية الموسم رغم قرار اللجنة الخماسية بالجبلاية بفتح باب القيد للموسم الجديد قبل شهر من انتهاء الموسم الجارى، بناء على تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لاسيما بعد تأخر انتهاء الموسم الحالى بسبب فترة التوقف الطويلة على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد الذى ضرب العالم كله.