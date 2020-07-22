أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 21 / 7 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 21 / 7 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلي يقرر إعادة أزارو على حساب جيرالدو

شبانه فى لايف ”الخليج 365”: الأهلي يقرر إعادة أزارو على حساب جيرالدو

كشف الإعلامي محمد شبانه فى لايف ”الخليج 365” عن أنه تأكد عودة وليد أزارو لصفوف الفريق في الموسم الجديد بعد فشل مفاوضات استمراره مع الاتفاق السعودي لأسباب مادية، وسيتم قيد اللاعب على حساب الإنجولي جيرالدو الذي تأكد رحيله عن الفريق عقب نهاية الموسم الجاري لعدم الحاجة إليه.

الخطيب يحضر مران الأهلى فى التتش وجلسة خاصة مع عبد الحفيظ حضر محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى مران الفريق الذى أقيم مساء اليوم على ملعب التتش استعدادا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والتحضير لمواجهتي لوداد المغربي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، وتابع الخطيب، جزء من المران لدعم الجهاز الفني واللاعبين قبل انطلاق المنافسات المحلية والقارية، وأطمأن رئيس النادي على أحوال الفريق واللاعبين وإستعدادهم لخوض المنافسات المقبلة محلياً وأفريقياً كما حرص الخطيب على عقد جلسة مطولة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، للاطمئنان على أحوال الفريق والتعرف اخر الاستعدادات الخاصة بالفريق قبل انطلاق منافسات بطولة الدوري الممتاز والمقرر لها الأسبوع الأول من أغسطس المقبل، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التى سبق أن أعلنت وزارة الشباب والرياضة. معسكر برج العرب يكشف بدائل أوناجم وبن شرقى فى الزمالك كشف معسكر الزمالك المقام حاليا في برج العرب عن وجود لاعبين قادرين علي تعويض غياب النجوم وهو ما أكدته المباراة الودية التي خاضها الزمالك امام سموحة والتي شهدت تألق بعض اللاعبين الذين لم يحصلوا علي فرصة قبل توقف الدوري، حيث اثبت اسلام جابر لاعب وسط الزمالك انه قادر علي تعويض غياب المغربي محمد اوناجم الذي لم يصل الي القاهرة حتي الان برفقة مواطنه اشرف بن شرقي بعد أزمة كورونا ، كما ظهر يوسف أوباما لاعب وسط الزمالك في مستوي فني وبدني وذهني مميز مما جعله احد الأعمدة الرئيسية في خطة كارتيرون ، ويمكنه اللعب بدلا من أشرف بن شرقي في مركز الوسط المهاجم، ولعل من ابرز مكاسب الزمالك من معسكر برج العرب هو إيجاد بدائل من داخل الفريق لنجومه المحترفين في ظل رغبة الثنائي في الاحتراف الأوروبي وتلقيهما عروضا شفهية من بعض الأندية التركية والفرنسية. طبيب الأهلي يطمئن على أجايي بعد الغياب عن المران الجماعي اكتفى جونيور أجايي، لاعب الأهلي بأداء جلسة في الجيم على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، وحرص الجهاز الفني للفريق على تخفيف الحمل البدني الذي على جميع اللاعبين في مران اليوم، وتنفيذ بعض العناصر لتدريبات خفيفة للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، وعقد خالد محمود طبيب الفريق جلسة مع جونيور أجايي للاطمئنان على حالته، والتأكد من جاهزيته وعدم وجود أي شكوى طبية، ويخوض الأهلي تجربتين وديتين خلال يوليو الجاري الأولى أمام سموحة والثانية أمام الجونة ضمن البرنامج التدريبي الذي أعده الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر استعدادًا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والتحضير لمواجهتي لوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. Advertisements مرتضى منصور: الزمالك سدد القسط الأخير لأرض أكتوبر أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن النادى سدد القسط الأخير لأرض النادى بمدينة 6 أكتوبر رغم أنه كان مستحقا سداده فى ٣١ مايو ٢٠٢١ وذلك بشيك قدره مليون و٦٠٠ ألف جنيه، وشدد منصور فى تصريحاته على أن ذلك هو أكبر رد على سحب الأرض من النادى، وأشار رئيس النادى الى أن تسديد الزمالك القسط الأخير جعل الأرض ملكا خالصا للنادى. عمرو جمال يغادر معسكر الطلائع لدخول العزل المنزلى بعد إصابته بكورونا غادر عمرو جمال، مهاجم الأهلى المعار لطلائع الجيش، معسكر فريقه ببرج العرب بالإسكندرية منذ قليل، بعد التأكد من إصابته بفيروس كورونا عقب ظهور نتيجة مسحة كورونا الخامسة التى أجراها الطلائع أمس الإثنين قبل وديتى المصرى البورسعيدى والزمالك والتى أكدت وجود حالة إيجايبة واحدة فى صفوف الطلائع ليتم استبعاد اللاعب على الفور، ومن المقرر أن يخضع الغزال للعزل المنزلى وبروتوكول العلاج الذى وضعته اللجنة الطبية بإتحاد الكرة برئاسة محمد سلطان. حصة تدريب فى الجيم للاعبي الأهلى قبل المران الجماعى.. صور خاض لاعبو الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي، حصة تدريب بدنى داخل صالة الجيم، قبل انطلاق التدريب الجماعى على ملعب مختار التتش، فى إطار الاستعداد لعودة مسابقة الدورى المصرى الممتاز، بعد فترة غياب طولية، حيث توقفت المسابقة منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا، وقرر اتحاد الكرة عودة استئناف المنافسات من جديد بداية من يوم 6 أغسطس المقبل.

ثبوت أول إصابة بفيروس كورونا داخل النادى المصرى

تأكد إصابة أحد مسئولى المهمات بالفريق الأول للكرة بالنادي المصري بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” وذلك بعدما ظهرت نتيجة المسحة الطبية الخامسة التى أجراها الفريق ببداية معسكره المغلق أمس بمدينة برج العرب ، لتكون تلك الحالة هى الإصابة الأولى داخل النادي المصري منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد ، وقد قررت إدارة المصري عزل كافة المخالطين لمسئول المهمات بغرفته داخل المعسكر لمدة خمسة عشر يومًا داخل منازلهم ، وذلك حتى يتم تحديد مدى إصابتهم من عدمه.