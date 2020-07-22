حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 21 / 7 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 21 / 7 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلي يقرر إعادة أزارو على حساب جيرالدو شبانه فى لايف ”الخليج 365”: الأهلي يقرر إعادة أزارو على حساب جيرالدو الخطيب يحضر مران الأهلى فى التتش وجلسة خاصة مع عبد الحفيظ معسكر برج العرب يكشف بدائل أوناجم وبن شرقى فى الزمالك طبيب الأهلي يطمئن على أجايي بعد الغياب عن المران الجماعي Advertisements مرتضى منصور: الزمالك سدد القسط الأخير لأرض أكتوبر عمرو جمال يغادر معسكر الطلائع لدخول العزل المنزلى بعد إصابته بكورونا حصة تدريب فى الجيم للاعبي الأهلى قبل المران الجماعى.. صور ثبوت أول إصابة بفيروس كورونا داخل النادى المصرى

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