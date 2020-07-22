شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يحذر لاعبي المقاصة قبل ودية نادي مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي مصر المقاصة تحذيرا للاعبيه قبل مباراة نادي مصر الودية المقرر لها غدا على هامش معسكر الفريق المغلق المقام حاليًا بمدينة الإسماعيلية استعدادًا لاستكمال الدوري، وكان فريق المقاصة قد افتتح سلسلة مبارياته الودية الأسبوع الماضي بمواجهة فريقي طلائع الجيش وبيراميدز ، وأكد إيهاب جلال للاعبيه ان عليهم اعتبار المباريات الودية مثل الرسمية لتحقيق اكبر استفادة فنية من فترة الاعداد القصيرة قبل خوض مباريات الدوري، في ظل حاجة الفريق للفوز في اكبر عدد من المباريات للهروب من شبح الهبوط حيث يحتل الفريق المركز قبل الأخير في جدول الدوري قبل فترة التوقف الحالية بسبب ازمة كورونا.

ويواصل فريق الكرة بنادي مصر المقاصة تدريباته على هامش معسكره المغلق المقام بمدينة الإسماعيلية، وشهد مران الفريق اليوم تقسيم اللاعبين إلى 3 مجموعات، وذلك تنفيذًا للإجراءات الطبية الاحترازية التي أقرها اتحاد الكرة ضمن بروتوكول عودة تدريبات الفرق الرياضية.

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وأدى لاعبو المقاصة في مران اليوم مجموعات متنوعة من التدريبات البدنية، بجانب بعض التدريبات الفنية بالكرة، وذلك تحت إشراف إيهاب جلال المدير الفني للفريق وجهازه المعاون.

فى سياق آخر، كان بكرى سليم المدير التنفيذي لنادى مصر المقاصة، أكد أنه لا نية لبيع النادى، خاصة أنه مُشهر كنادى أهلى، لافتًا إلى أن الشركة التى ترعى النادى مرت بأزمة مالية فى الفترة الأخيرة مثل العديد من الشركات التى تضررت جراء جائحة انتشار فيرس كورونا، ومن المتوقع أن تتنازل الشركة عن بعض الأسهم لأحد المستثمرين للعمل على النهوض بالفريق مرة أخرى، وأضاف أن المقاصة سبورت تمتلك عدد من العروض من مستثمرين عرب وأجانب ومصريين لشراء عدد من أسهم الشركة فى رعاية فريق المقاصة، ومن المنتظر تحديده خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا إن نادى المقاصة سيظل كما هو دون تغير.