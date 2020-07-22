شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: جارى مراجعة ملف نادى القرن ولم نقدمه للكاف حتى الأن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، إنه لم يتم تقديم ملف نادى القرن لاتحاد الكرة الأفريقى "الكاف" حتى الأن، مشيرًا إلى إن الملف يتم مراجعته من الناحية القانونية قبل إرساله للجهات المختصة لفتح التحقيق فى لقب نادى القرن الذى توج به الأهلى منذ 20 عامًا ، وأضاف أحمد مرتضى خلال تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم 2" إنه يتم مراجعة ملف نادى القرن من الناحية القانونية حتى يلقى اهتمامًا من المسئولون فى الاتحاد الأفريقى والمحكمة الرياضية، لافتًا إلى أن الزمالك يبحث عن حقوقه وليس فى خصومة مع الأهلى بشكل شخصى.

ووفقًا لرؤية مجلس الزمالك فإنه يرى أن الأبيض يستحق هذا اللقب لتتويجه ببطولات قارية أكثر من الأهلى فى القرن السابق، حيث توج الزمالك بتسع بطولات قارية، مقابل سبع بطولات توج بهم الأحمر في القرن العشرين، بينما منح الكاف هذا اللقب للأهلى وفقًا لنظام النقاط الذى تم وضعه والذى جاء يتضمن نقاط مختلفة للبطولات والوصول إلى أدوار متقدمة فى البطولات الأفريقية وهو النظام الذى أبدى مجلس الزمالك عدم عدالته -وفقا لرؤية المجلس الأبيض- لذا سيتم تقديم هذا الطعن بعدما تم ترجمة ملفات نادى الزمالك فى القضية إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية.

ومن المقرر أن يتم إرسال الملف إلى المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، مع وجود الملف فى الاتحاد المصرى لكرة القدم أيضًا وسيتم إرساله إلى الاتحاد الدولى لكرة "فيفا" أيضًا لدراسته وحسم أحقيقة نادى الزمالك فى لقب نادى القرن من عدمه، بعد إضافة بعض المستندات على الملف خلال الفترة الحالية.