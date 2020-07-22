الزمالك: جارى مراجعة ملف نادى القرن ولم نقدمه للكاف حتى الأن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، إنه لم يتم تقديم ملف نادى القرن لاتحاد الكرة الأفريقى "الكاف" حتى الأن، مشيرًا إلى إن الملف يتم مراجعته من الناحية القانونية قبل إرساله للجهات المختصة لفتح التحقيق فى لقب نادى القرن الذى توج به الأهلى منذ 20 عامًا ، وأضاف أحمد مرتضى خلال تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم 2" إنه يتم مراجعة ملف نادى القرن من الناحية القانونية حتى يلقى اهتمامًا من المسئولون فى الاتحاد الأفريقى والمحكمة الرياضية، لافتًا إلى أن الزمالك يبحث عن حقوقه وليس فى خصومة مع الأهلى بشكل شخصى.
ووفقًا لرؤية مجلس الزمالك فإنه يرى أن الأبيض يستحق هذا اللقب لتتويجه ببطولات قارية أكثر من الأهلى فى القرن السابق، حيث توج الزمالك بتسع بطولات قارية، مقابل سبع بطولات توج بهم الأحمر في القرن العشرين، بينما منح الكاف هذا اللقب للأهلى وفقًا لنظام النقاط الذى تم وضعه والذى جاء يتضمن نقاط مختلفة للبطولات والوصول إلى أدوار متقدمة فى البطولات الأفريقية وهو النظام الذى أبدى مجلس الزمالك عدم عدالته -وفقا لرؤية المجلس الأبيض- لذا سيتم تقديم هذا الطعن بعدما تم ترجمة ملفات نادى الزمالك فى القضية إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية.
ومن المقرر أن يتم إرسال الملف إلى المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، مع وجود الملف فى الاتحاد المصرى لكرة القدم أيضًا وسيتم إرساله إلى الاتحاد الدولى لكرة "فيفا" أيضًا لدراسته وحسم أحقيقة نادى الزمالك فى لقب نادى القرن من عدمه، بعد إضافة بعض المستندات على الملف خلال الفترة الحالية.
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