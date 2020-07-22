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الزمالك يكتفي بمران مسائي غداً في برج العرب بعد الغاء ودية الطلائع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادي الزمالك إلغاء مباراة الفريق الودية امام طلائع الجيش التي كان من المقرر ان تقام غدا في ستاد الجيش ببرج العرب بالاسكندرية  ، وقال الزمالك عبر موقعه الرسمي أن قرار الالغاء جاء ذلك بعدما تلقي احمد زاهر المدير الاداري للفريق مكالمة هاتفية من العميد احمد المهدي مدير الكرة بالنادي العسكري والذي ابلغه فيها باصابة عمرو جمال لاعب الطلائع بفيروس ونظرا للخوف من مخالطة زملائه في النادي وحرصا علي سلامة لاعبي الزمالك فقد تقرر الغاء المباراة.

على الصعيد ذاته ، إستقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على خوض مرانا قويا في الخامسة من مساء غدا ، وخوض تقسيمة بين فريقين علي الملعب بالكامل، في صورة مباراة ودية بين فريقين من الزمالك بعد الغاء ودية الطلائع

 

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من ناحية اخري، وعد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق اللاعبين الناشئين المتواجدين بمعسكر الفريق الحالي ببرج العرب بمنحهم فرصة المشاركة في المباريات الودية التي سيخوضها الفريق في الفترة الحالية، وطالب كارتيرون ناشئي الزمالك بضرورة التركيز وبذل أقصى جهد في التدريبات من أجل الظهور بمستوى متميز والحصول على فرصة المشاركة في المباريات.

وخاض طارق حامد لاعب وسط الزمالك تدريبات تأهلية لليوم الثاني عقب اصابته أول أمس الأحد بشد في العضلة الامامية في مباراة سموحة الودية، وشارك مع طارق حامد في التدريبات التأهيلية اليوم كل من مصطفى فتحي وكريم بامبو لاعبا الفريق، عقب شفائهما من فيروس كورونا ، وذلك علي هامش المران المسائي للفريق والذي أقيم مساء اليوم بملعب فندق الإقامة ببرج العرب، ويسعى الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني إلى تجهيز فتحي وبامبو للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة لحاجة الفريق لهما.

بينما عقد كارتيرون جلسة مع اللاعبين على هامش التدريب المسائي اليوم الذي أقيم بملعب فندق الإقامة ببرج العرب، وطالب المدير الفني للزمالك لاعبيه بضرورة التركيز في الفترة الحالية والتدريب بجدية من أجل الاستعداد للمباريات الرسمية التي سيخوضها الفريق في الفترة المقبلة، والتي تبدأ بمواجهة المصري يوم 6 أغسطس المقبل ضمن مؤجلات الدوري.

 وأكد كارتيرون للاعبي الزمالك أنه ينتظر المزيد منهم في الفترة المقبلة بعد المستوى الجيد الذي ظهر عليه الفريق في لقاء سموحة الودي.

 

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