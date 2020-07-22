شكرا لقرائتكم خبر عن الاتفاق السعودى يعلن إنتهاء علاقته بـ"أزارو" وعدم لعبه فى السعودية مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد الناصر أمين عام المجلس التنفيذي لنادي الاتفاق السعودى، إن علاقة ناديه انقطعت مع المغربى وليد أزارو مهاجم الأهلى، بعدما انتهت فترة إستعارته بنهاية الشهر الماضى، وبالغ اللاعب فى طلباته المادية من أجل تجديد تلك الإعارة، قائلاً: "المفاوضات كانت تسير بشكل محترم بين إدارتى الاتفاق والأهلى، إلا أن كل شيء انقطع بعدما بالغ اللاعب فى طلباته المادية ورفض مسئولى النادى السعودى منحه تلك المميزات وتفضيله عن باقى لاعبى الفريق"، أضاف أمين عام المجلس التنفيذي لنادي الاتفاق السعودى، خلال تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم 2" أن وليد أزارو أصبح لاعب فى النادى الأهلى حاليًا بعدما انتهت إعارته للاتفاق السعودى.

تابع خالد الناصر حديثه، موضحًا إنه وفقًا لقانون اتحاد الكرة السعودى، فإن أزارو أصبح ممنوعًا من اللعب فى أى نادى بالدورى السعودى بعدما رفض تجديد اعارته لنادى الإتفاق، موضحًا أن اللاعب لم يحصل على راتب شهر يونيو فقط.

وكان الاتفاق قد خاطب الأهلى رسمياً لتمديد إعارة وليد أزارو حتى نهاية الموسم المحلى فى السعودية، بعدما تسببت "جائحة" كورونا فى تجميد النشاط الرياضى فى العالم كله عدة أشهر، ومنح الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" الضوء الأخضر لجميع الأندية بتمديد إعارة لاعبيها لحين نهاية الموسم فى الدوريات التى لم تُستكمل بسبب ظروف كورونا، لكن الفيفا أقر بأن يكون التمديد بالتراضى بين جميع الأطراف وفى حال عدم وجود خلاف مالى بين هذه الأطراف.

وأكد أمين عام المجلس التنفيذي لنادي الاتفاق السعودى، إن ناديه لم يتفاوض مع أى لاعب بالدورى المصرى حاليًا، رافضًا الزج باسم الاتفاق فى بعض الصفقات.