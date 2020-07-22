أخبار نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 21 / 7 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 21 / 7 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، مجلس الزمالك يُعلن الاجراءات الخاصة بالجمعية العمومية

صور.. مجلس الزمالك يُعلن الاجراءات الخاصة بالجمعية العمومية

أعلن مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، الإجراءات المخصصة للجمعية العمومية للنادى والمقرر لها يومى 26 و27 يوليو الجارى، وذلك لمناقشة الميزانية والحساب الختامى للنادى وباقى جدول الأعمال بها، وتم الاتفاق على الموعد خلال اجتماع مجلس القلعة البيضاء حيث تأتى الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية لمناقشة ميزانية النادى، وخطة أعمال مجلس ادارة النادى للعام المالى المقبل، وتقرير مجلس الإدارة، وتنص لائحة قلعة ميت عقبة على الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية للنادى قبل انعقادها بـ 15 يومًا، وقرر المجلس أن يكون دخول الأعضاء من باب جامعة الدول العربية والخروج من باب حمام السباحة وذلك بحسب تعليمات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ولتفادى التكدس والتزاحم على الأبواب، كما قام المجلس بطباعة الميزانية العمومية وأسماء الأعضاء المسموح لهم بالتصويت ووضعها من الآن على جانبى باب نادى الزمالك، الذى يطل على شارع جامعة الدول العربية.