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أخبار نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 21 / 7 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 21 / 7 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، مجلس الزمالك يُعلن الاجراءات الخاصة بالجمعية العمومية

صور.. مجلس الزمالك يُعلن الاجراءات الخاصة بالجمعية العمومية

أعلن مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، الإجراءات المخصصة للجمعية العمومية للنادى والمقرر لها يومى 26 و27 يوليو الجارى، وذلك لمناقشة الميزانية والحساب الختامى للنادى وباقى جدول الأعمال بها، وتم الاتفاق على الموعد خلال اجتماع مجلس القلعة البيضاء حيث تأتى الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية لمناقشة ميزانية النادى، وخطة أعمال مجلس ادارة النادى للعام المالى المقبل، وتقرير مجلس الإدارة، وتنص لائحة قلعة ميت عقبة على الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية للنادى قبل انعقادها بـ 15 يومًا، وقرر المجلس أن يكون دخول الأعضاء من باب جامعة الدول العربية والخروج من باب حمام السباحة وذلك بحسب  تعليمات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ولتفادى التكدس والتزاحم على الأبواب، كما قام المجلس بطباعة الميزانية العمومية وأسماء الأعضاء المسموح لهم بالتصويت ووضعها من الآن على جانبى باب نادى الزمالك، الذى يطل على شارع جامعة الدول العربية.

 

صور.. مجلس الزمالك يُعلن الاجراءات الخاصة بالجمعية العمومية

 

 

طارق حامد يواصل التأهيل في الزمالك بمشاركة فتحي وبامبو

خاض طارق حامد لاعب وسط الزمالك تدريبات تأهلية لليوم الثاني عقب اصابته أول أمس الأحد بشد في العضلة الامامية في مباراة سموحة الودية، وشارك مع طارق حامد في التدريبات التأهيلية اليوم كل من مصطفى فتحي وكريم بامبو لاعبا الفريق، عقب شفائهما من فيروس ، وذلك علي هامش المران المسائي للفريق والذي أقيم مساء اليوم بملعب فندق الإقامة ببرج العرب، ويسعى الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني إلى تجهيز فتحي وبامبو للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة لحاجة الفريق لهما.

طارق حامد يواصل التأهيل في الزمالك بمشاركة فتحي وبامبو

 

كارتيرون يطمئن علي لاعبي الزمالك بـ" تقسيمة " قبل ودية الطلائع

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خاض الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك تدريبه المسائي اليوم على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب في إطار معسكره الحالي استعدادا لاستئناف النشاط الرياضي في الفترة المقبلة، وركز الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني على الجوانب الفنية والخططية في المباراة الودية التي سيخوضها الفريق مساء غد أمام طلائع الجيش باستاد جهاز العسكري.

كارتيرون يطمئن علي لاعبي الزمالك بـ

 

مرتضى منصور: الزمالك سدد القسط الأخير لأرض أكتوبر

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن النادى سدد القسط الأخير لأرض النادى بمدينة 6 أكتوبر رغم أنه كان مستحقا سداده فى ٣١ مايو ٢٠٢١ وذلك بشيك قدره مليون و٦٠٠ ألف جنيه، وشدد منصور فى تصريحاته على أن ذلك هو أكبر رد على سحب الأرض من النادى، وأشار رئيس النادى الى أن تسديد الزمالك القسط الأخير جعل الأرض ملكا خالصا للنادى.

 

مرتضى منصور: الزمالك سدد القسط الأخير لأرض أكتوبر

 

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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