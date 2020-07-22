أخبار نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 21 / 7 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 21 / 7 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، مجلس الزمالك يُعلن الاجراءات الخاصة بالجمعية العمومية
صور.. مجلس الزمالك يُعلن الاجراءات الخاصة بالجمعية العمومية
أعلن مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، الإجراءات المخصصة للجمعية العمومية للنادى والمقرر لها يومى 26 و27 يوليو الجارى، وذلك لمناقشة الميزانية والحساب الختامى للنادى وباقى جدول الأعمال بها، وتم الاتفاق على الموعد خلال اجتماع مجلس القلعة البيضاء حيث تأتى الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية لمناقشة ميزانية النادى، وخطة أعمال مجلس ادارة النادى للعام المالى المقبل، وتقرير مجلس الإدارة، وتنص لائحة قلعة ميت عقبة على الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية للنادى قبل انعقادها بـ 15 يومًا، وقرر المجلس أن يكون دخول الأعضاء من باب جامعة الدول العربية والخروج من باب حمام السباحة وذلك بحسب تعليمات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ولتفادى التكدس والتزاحم على الأبواب، كما قام المجلس بطباعة الميزانية العمومية وأسماء الأعضاء المسموح لهم بالتصويت ووضعها من الآن على جانبى باب نادى الزمالك، الذى يطل على شارع جامعة الدول العربية.
طارق حامد يواصل التأهيل في الزمالك بمشاركة فتحي وبامبو
خاض طارق حامد لاعب وسط الزمالك تدريبات تأهلية لليوم الثاني عقب اصابته أول أمس الأحد بشد في العضلة الامامية في مباراة سموحة الودية، وشارك مع طارق حامد في التدريبات التأهيلية اليوم كل من مصطفى فتحي وكريم بامبو لاعبا الفريق، عقب شفائهما من فيروس كورونا ، وذلك علي هامش المران المسائي للفريق والذي أقيم مساء اليوم بملعب فندق الإقامة ببرج العرب، ويسعى الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني إلى تجهيز فتحي وبامبو للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة لحاجة الفريق لهما.
كارتيرون يطمئن علي لاعبي الزمالك بـ" تقسيمة " قبل ودية الطلائع
خاض الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك تدريبه المسائي اليوم على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب في إطار معسكره الحالي استعدادا لاستئناف النشاط الرياضي في الفترة المقبلة، وركز الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني على الجوانب الفنية والخططية في المباراة الودية التي سيخوضها الفريق مساء غد أمام طلائع الجيش باستاد جهاز الرياضة العسكري.
مرتضى منصور: الزمالك سدد القسط الأخير لأرض أكتوبر
أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن النادى سدد القسط الأخير لأرض النادى بمدينة 6 أكتوبر رغم أنه كان مستحقا سداده فى ٣١ مايو ٢٠٢١ وذلك بشيك قدره مليون و٦٠٠ ألف جنيه، وشدد منصور فى تصريحاته على أن ذلك هو أكبر رد على سحب الأرض من النادى، وأشار رئيس النادى الى أن تسديد الزمالك القسط الأخير جعل الأرض ملكا خالصا للنادى.
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