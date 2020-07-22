أخبار النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 21 / 7 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 21 / 7 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الخطيب يحضر مران الأهلى فى التتش وجلسة خاصة مع عبد الحفيظ

الخطيب يحضر مران الأهلى فى التتش وجلسة خاصة مع عبد الحفيظ

حضر محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى مران الفريق الذى أقيم مساء اليوم على ملعب التتش استعدادا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والتحضير لمواجهتي لوداد المغربي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، وتابع الخطيب، جزء من المران لدعم الجهاز الفني واللاعبين قبل انطلاق المنافسات المحلية والقارية، وأطمأن رئيس النادي على أحوال الفريق واللاعبين وإستعدادهم لخوض المنافسات المقبلة محلياً وأفريقياً كما حرص الخطيب على عقد جلسة مطولة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، للاطمئنان على أحوال الفريق والتعرف اخر الاستعدادات الخاصة بالفريق قبل انطلاق منافسات بطولة الدوري الممتاز والمقرر لها الأسبوع الأول من أغسطس المقبل، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التى سبق أن أعلنت وزارة الشباب والرياضة.

طبيب الأهلي يطمئن على أجايي بعد الغياب عن المران الجماعي

اكتفى جونيور أجايي، لاعب الأهلي بأداء جلسة في الجيم على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، وحرص الجهاز الفني للفريق على تخفيف الحمل البدني الذي على جميع اللاعبين في مران اليوم، وتنفيذ بعض العناصر لتدريبات خفيفة للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، وعقد خالد محمود طبيب الفريق جلسة مع جونيور أجايي للاطمئنان على حالته، والتأكد من جاهزيته وعدم وجود أي شكوى طبية، ويخوض الأهلي تجربتين وديتين خلال يوليو الجاري الأولى أمام سموحة والثانية أمام الجونة ضمن البرنامج التدريبي الذي أعده الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر استعدادًا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والتحضير لمواجهتي لوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.