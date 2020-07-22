شكرا لقرائتكم خبر عن "ضفيرة ونظارة".. لوك جديد من فرجانى ساسى قبل عودة الدورى (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، بمظهر جديد "نيولوك" استعدادًا لعودة اسئناف مباريات الدور المصرى الممتاز والمقرر لها الأسبوع الاول من شهر أغسطس المقبل، وكذلك مباريات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث سيواجه الزمالك نظيره الرجاء المغربى ، ونشر ساسى صوره عبر حسابه الشخصى على "انستجرام" حيث ظهر بقصة شعر جديدة "ضفيرة" مرتديًا نظارة، لاسيما وإن ساسى لم يعتاد على تلك القصات من قبل ولأول مرة يظهر بهذا اللوك الجديد.

وكان إسماعيل يوسف لاعب الزمالك السابق وعضو مجلس إدارة النادى الحالي، كشف أن فرجانى ساسى، كان حضر أحد مباريات الناشئين بين فريقى الزمالك والأهلى في مقر النادى، وبعد فوز الفريق الأبيض، حصل على إذن من أمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادى، وكذلك المدير الفني للفريق، و صرف مكافأة خاصة لكل لاعبى فريق الناشئين ويصل عددهم الى 18 لاعبا، ولم تكن هذه المرة الأولى بل كررها عدة مرات.

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وقال تيجانا إن فرجانى ساسى لاعب له شخصيته داخل وخارج الملعب، ويتميز بخفة الدم، إضافة إلى مستواه المميز، ولكن دفع المكافأة كشف عن جانب هام في شخصيته.