شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يخطر الزمالك بإلغاء الودية بعد إصابة عمرو جمال بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطر مسئولو طلائع الجيش نظرائهم فى الزمالك بإلغاء المباراة الودية التى كان مقرراً لها الخامسة عصر غداً الاربعاء حفاظاً على سلامة الفريقين بعد إصابة عمرو جمال مهاجم الطلائع بفيروس كوورونا ووجود حالات مخالطة له فى الفريق ، وغادر عمرو جمال معسكر فريقه ببرج العرب بالإسكندرية منذ قليل، بعد التأكد من إصابته بفيروس كورونا عقب ظهور نتيجة مسحة كورونا الخامسة التى أجراها الطلائع أمس الإثنين قبل وديتى المصرى البورسعيدى والزمالك والتى أكدت وجود حالة إيجايبة واحدة فى صفوف الطلائع ليتم استبعاد اللاعب على الفور، ومن المقرر أن يخضع الغزال للعزل المنزلى وبروتوكول العلاج الذى وضعته اللجنة الطبية بإتحاد الكرة برئاسة محمد سلطان

فيما تعادل فريق طلائع الجيش مع نظيره المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فى المباراة الودية التى جمعتهما على ستاد برج العرب بالاسكندرية منذ قليل ضمن استعدادات الفريقين لعودة بطولة الدوري المقرر لها 6 أغسطس المقبل بعد تجميد دام أربعة شهور كاملة بسبب جائحة كورونا ، تقدم الطلائع بهدف مبكر عن طريق ناصر منسى في الدقيقة الثالثة وتعادل للمصري الناشئ محمد الجمل في الدقيقة السابعة والثلاثين ، قبل أن يضيف الطلائع الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة والأربعين عن طريق ناصر منسى ايضاً ، وفى الدقيقة 90 سجل بهاء مجدى هدف التعادل للمصرى البورسعيدى من ركلة حرة فى الوقت الضائع.

وبدأ طلائع الجيش ودية المصرى البورسعيدى بتشكيل مكون من :"محمد شعبان وخالد سطوحي ومحمود عاطف وأحمد كابوريا وأبو المجد بوشا ومحمد شحاته ومحمد اشرف روقة وفرانك ستيفن وأحمد داوودا وناصر منسي وكريم ممدوح" ، فيما بدأ طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى ودية الطلائع بتشكيل مكون من محمد شحاته (31) ، عمر كمال (7) ، أحمد يوسف (37) ، خالد مصطفى (33) ، محمد عبد السلام (38). عمرو موسى (8) ، ايزي ايميكا (20). حسن علي (21) ، عبد الناصر دي ماريا (22) ، محمد جابر (11) الناشئ عمر الجرايحي (40).

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ووقف لاعبو الفريقين دقيقة حداد على روح شقيق عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للطلائع الذى وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء ، وقاد ياسر على المدرب العام لطلائع الجيش فريقه فى ودية اليوم بعد مغادرة عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق المعسكر متوجهاً لكفر الشيخ بعد وفاة شقيقه الأكبر.