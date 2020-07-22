شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد يبرئ نفسه من إهانة جماهير الأهلي عبر تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك السابق، على توضيح الصورة بعد التغريدة المحذوفة والتي نشرها اللاعب في وقت سابق وتم تفسيرها بشكل خاطئ من جانب جماهير الأهلي بحسب ما قال، والتي رأت فيها الجماهير الحمراء إهانة لهم ولضحايا النادي.

وكتب عيد عبد الملك عبر حسابه الشخصي على تويتر" كل يوم بيزيد حبي لجمهور الزمالك في وقفته مع ولاده بحبكو يا اعظم جمهور في الدنيا وعلي راسي كل ده".

أضاف أحمد عيد موجهاً كلامه لجماهير الأهلي: والله العظيم ويمين اتحاسب عليه قدام ربنا ما قصدت اجيب سيرة الناس الي احسن مني ومن اي حد الي هما اكتر من اخواتنا ربنا يحتسبهم عنده شهداء.



احمد عيد

وفي وقت سابق، أكد أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك وحرس الحدود السابق، أنه يتعرض لحملة يقودها أحد الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشددا على أنه لم يقصد مطلقاً الإساءة لشهداء النادى الأهلي، وقال عيد عبد الملك عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر، "التغريدة تم تأويلها بشكل خاطئ، لا أتحدث مطلقا طول حياتى عن الشهداء، لا مجال للحديث عن شهداء بورسعيد".

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وأضاف عيد، "السكرين شووت المنشور عبر حسابى على تويتر عبارة عن خريطة لبعض المحافظات منها بورسعيد والإسماعيلى ومنطقة القناة كلها، لأن الأهلى لا يلعب هناك، البعض تفهم موضوع بورسعيد بشكل خاطئ، وهناك من يريد اصطياد الأخطاء لى، وهناك شخص رفعت ضده دعوى قضائية بسبب ذلك على السوشيال ميديا".

وتابع: "ليس لدى أى مشكلة مع أحد، أتحدث بشكل كروى فقط، ومؤخرا كنت أتكلم عن موضوع نادى القرن وأرى أن الزمالك الأحق، وأنا كنت صاحب فكرة الاحتفال يوم 9-7، أتحدث فى الكرة فقط، ولا أتلفظ بشكل خارج مطلقا".

وواصل عبدالملك، "هناك حملة ضدى يقودها شخص معين يقوم بالسخرية وعمل فيديوهات ضدي، قمت برفع قضية ضده، وسوف أستخدم حقى القانونى للدفاع عن نفسي، وليس لدى مشكلة مع جماهير الأهلي، لكن البعض يفسر دفاعى عن الزمالك بشكل خاطئ، ويريدون أن أصمت، لكن عندما أخرج للحديث والانتقاد يتم الهجوم عليه، أنا أتكلم بصفة دائمة كزملكاوى فقط".