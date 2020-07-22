شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الاجراءات الاحترازية الواجب اتباعها قبل وبعد مباريات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة مجموعة من الاجراءات الاحترازية الواجب اتباعها قبل وأثناء وبعد المباريات وفقًا لتوصيات اللجنة الطبية بالاتحاد والتي يترأسها الدكتور حسن كمال ، وجاءت الاجراءات الاحترازية كالآتي:

• التحرك من محل الاقامة الى الملاعب في حافلات مناسبة سبق تطهيرها .

• مراعاة المسافات الآمنة بين اللاعبين وأعضاء الأجهزة المنتقلة والتأكيد على ارتداء الماسكات الواقية.

• يتم فحص اللاعبين والجهاز الفني قبل ركوب الحافلات {فحص الحرارة والفحص الظاهري }

• يتم توفير الكحول والمطهارت والماسكات داخل الحافلات.

• يتم فحص اللاعبين والجهاز الفني والإداري قبل دخول الملاعب ولا يتم الدخول في حالات ظهور اعراض مرضية.

• على جميع الاندية المشاركة فى المنافسات اجراء الاختبارات الطبية اللازمة لفيروس كرونا المستجد على لاعبيها قبل المشاركة في تلك الانشطة والمسابقات وتقديم شهادة طبية الى اللجنة الطبية بالاتحاد قبل بدء المنافسات .

• يتم عمل مسحة تشخصية على الا يتجاوز زمن عملها 72 ساعة من بدء المنافسة .

• اللجنة الطبية بالاتحاد لها سلطة استبعاد او منع الدخول لأي شخص تظهر عليه الاعراض { ارتفاع درجة الحرارة – السعال - اعراض تنفسية – تعب عام }. • تحديد اسماء اللاعبين والاجهزة الفنية والادارية والطبية المقررمشاركتهم معتمد من اللجنة الطبية بالنادى.

• التوجيه نحو اجراء عمليات الإحماء في أماكن مفتوحة قدر الإمكان واستغلال مساحات الصالة أو الملعب ومراعاة المسافات الآمنة. • الزام الجميع بارتداء المسكات داخل ارض الملعب باستثناء اللاعبين والحكام فقط.

• تمنع المصافحة والتقارب بين اللاعبين أو الحكام.

• تمنع المؤتمرات الصحفية بحضور وسائل الإعلام المختلفة ويكتفي باستخدام المؤتمرات عبر وسائل الاتصال الالكتروني .

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• يلتزم جميع اللاعبين بعدم مشاركة الادوات الشخصية مع زملائهم وخاصة زجاجات المياه والعصائر.

• تمنع المصافحة او التقارب او الاحتفالات بين اللاعبين بعد تسجيل الاهداف وتراعى المسافات الامنة.

• يراعى خلال اوقات الراحة او توقف المباريات او التدريب عدم التقارب بين اللاعبين ومراعاة المسافات الآمنة ويفضل قضاء وقت الراحة بالملعب المفتوح ومراعاة المسافات الآمنة بين اللاعبين والجهاز الفني.

• يراعى عدم تواجد أي اشخاص غير مصرح لهم بالتواجد داخل الملعب أو أثناء التدريب.

• يراعى المسافات الامنة بين البدلاء وباقي الاجهزة المعاونة بالملعب.

• يراعى تقليل عدد العاملين بالتصوير والبث التليفزيوني ومراعاة المسافات الامنة وارتداء الماسكات الواقية

• يتم مغادرة اللاعبين مباشرة بعد انتهاء التدريب او المباراة الى الحافلات الناقلة.

• يتم توفير الماسكات والكحول والمطهارت ومراعاة المسافات الامنة داخل الحافلات الناقلة.

• يلتزم جميع اللاعبين والجهاز الفني بارتداء الماسكات بعد المباراة مباشرة واثناء التوجه او التواجد داخل الحافلات الناقلة.

• يمنع الالتقاء او استخدام غرف تغيير الملابس بعد المباريات ويتم التوجه الى مكان الاقامة مباشرة.

• يتم تنسيق مغادرة ارض الملعب بين الفريقين لتفادى حدوث ازدحام ويفضل تخصيص أكثر من بوابة للخروج.

• يخضع جميع سائقين الحافلات الناقلة لكافة الفحوصات والالتزام باجراءات الوقاية وارتداء الماسكات طوال فترة عملهم.