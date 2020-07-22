7 اخبار رياضية لا تفوتك

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 21 / 7 / 2020 فى مقدمتها ، مرتضى منصور: الزمالك سدد القسط الأخير لأرض أكتوبر

شبانه فى لايف ”الخليج 365”: الأهلي يقرر إعادة أزارو على حساب جيرالدو

كشف الإعلامي محمد شبانه فى لايف ”الخليج 365” عن أنه تأكد عودة وليد أزارو لصفوف الفريق في الموسم الجديد بعد فشل مفاوضات استمراره مع الاتفاق السعودي لأسباب مادية، وسيتم قيد اللاعب على حساب الإنجولي جيرالدو الذي تأكد رحيله عن الفريق عقب نهاية الموسم الجاري لعدم الحاجة إليه.

الخطيب يحضر مران الأهلى فى التتش وجلسة خاصة مع عبد الحفيظ

حضر محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى مران الفريق الذى أقيم مساء اليوم على ملعب التتش استعدادا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والتحضير لمواجهتي لوداد المغربي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، وتابع الخطيب، جزء من المران لدعم الجهاز الفني واللاعبين قبل انطلاق المنافسات المحلية والقارية، وأطمأن رئيس النادي على أحوال الفريق واللاعبين وإستعدادهم لخوض المنافسات المقبلة محلياً وأفريقياً كما حرص الخطيب على عقد جلسة مطولة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، للاطمئنان على أحوال الفريق والتعرف اخر الاستعدادات الخاصة بالفريق قبل انطلاق منافسات بطولة الدوري الممتاز والمقرر لها الأسبوع الأول من أغسطس المقبل، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التى سبق أن أعلنت وزارة الشباب والرياضة.

معسكر برج العرب يكشف بدائل أوناجم وبن شرقى فى الزمالك

كشف معسكر الزمالك المقام حاليا في برج العرب عن وجود لاعبين قادرين علي تعويض غياب النجوم وهو ما أكدته المباراة الودية التي خاضها الزمالك امام سموحة والتي شهدت تألق بعض اللاعبين الذين لم يحصلوا علي فرصة قبل توقف الدوري، حيث اثبت اسلام جابر لاعب وسط الزمالك انه قادر علي تعويض غياب المغربي محمد اوناجم الذي لم يصل الي القاهرة حتي الان برفقة مواطنه اشرف بن شرقي بعد أزمة كورونا ، كما ظهر يوسف أوباما لاعب وسط الزمالك في مستوي فني وبدني وذهني مميز مما جعله احد الأعمدة الرئيسية في خطة كارتيرون ، ويمكنه اللعب بدلا من أشرف بن شرقي في مركز الوسط المهاجم، ولعل من ابرز مكاسب الزمالك من معسكر برج العرب هو إيجاد بدائل من داخل الفريق لنجومه المحترفين في ظل رغبة الثنائي في الاحتراف الأوروبي وتلقيهما عروضا شفهية من بعض الأندية التركية والفرنسية.

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