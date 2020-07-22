شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الطبية بالجبلاية يُعلن اكتشاف 18 حالة كورونا فى الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، إن الإنتاج الحربى ألغى معسكره المغلق الذى كان مقامًا فى شرم الشيخ، بعد إكتشاف إصابة 18 حالة بالفريق بفيرس كورونا، موضحًا إن الإنتاج كان أجرى مسحة طبية قبل الدخول فى المعسكر وجاءت نتيجتها سلبية، إلا أن الحالات التى ظهرت مجددًا جاءت بعد إقامة المعسكر.

أضاف رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة خلال تصريحاته ببرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم 2" إنه يطالب جميع لاعبى الإنتاج بعزل أنفسهم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحين إجراء مسحة طبية أخرى خلال الساعات المقبلة، ثم إجراء مسحة طبية أخرى بعد 10 أيام للتأكد من سلامتهم.

تابع محمد سلطان، إن الـ 18 حالة التى ظهرت فى الإنتاج الحربى، لم تظهر عليهم أعراض الإصابة، متوقعًا أن يكون تم الافراط فى التعامل داخل المعسكر مع عدم اتخاذ الاجراءات الوقائية المطلوبة، لافتًا إلى أن تلك الحالات ستحصل على راحة لمدة 10 أيام، قبل السماح لهم بالعودة للتدريبات، مشيرًا إلى إنه تواصل مع مسئولى الجبلاية لاتخاذ إجراءات استثنائية بشأن مبارياتهم فى الدورى.