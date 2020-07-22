شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشري: توتر وقلق فى معسكر المصرى بعد إصابة عامل المهمات بـ"كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق العشرى المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى، إن هناك حالة من القلق والتوتر داخل معسمر الفريق المغلق المقام حاليًا فى برج العرب، بعد أن أثبتت المسحة الطبية أمس الاثنين إصابة عامل المهمات بفيرس كورونا، لافتًا إلى إن هذا العامل خالط جميع اللاعبين والجهاز الفنى، لذلك هناك حالة من القلق والتوتر الشديد داخل المعسكر، أضاف العشرى خلال تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم 2" إن القلق والتوتر انتقل للفرق التى تعسكر فى فندق الإقامة ببرج العرب وهم طلائع الجيش وطنطا، مشيرًا إلى إنه كان يدرس إلغاء المعسكر بعد اكتشاف الحالة الإيجابة لعامل المهمات، إلا إن خوف اللاعبين على أسرهم لمنع نقل العدوى لهم جعلنا نستمر فى المعسكر، تابع المدير الفنى للمصرى البورسعيدى حديثه مطالبًا اللجنة الطبية باتحاد الكرة بسرعة إجراء مسحة للفريق والجهازين الفنى والإدارى فى أسرع وقت للإطمئنان على الجميع.

من جانبه ، أكد محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، إنه لا داعى للقلق خاصة وإن الجميع ملتزم بالاجراءات الاحترازية، مؤكدًا إنه سيتم إجراء مسحة طبية لفريق المصرى خلال 48 ساعة للكشف عن فيرس كورونا.

وتعادل فريق طلائع الجيش مع نظيره المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فى المباراة الودية التى جمعتهما على ستاد برج العرب بالاسكندرية منذ قليل ضمن استعدادات الفريقين لعودة بطولة الدوري المقرر لها 6 أغسطس المقبل بعد تجميد دام أربعة شهور كاملة بسبب جائحة كورونا ، تقدم الطلائع بهدف مبكر عن طريق ناصر منسى في الدقيقة الثالثة وتعادل للمصري الناشئ محمد الجمل في الدقيقة السابعة والثلاثين ، قبل أن يضيف الطلائع الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة والأربعين عن طريق ناصر منسى ايضاً ، وفى الدقيقة 90 سجل بهاء مجدى هدف التعادل للمصرى البورسعيدى من ركلة حرة فى الوقت الضائع.

Advertisements

وبدأ طلائع الجيش ودية المصرى البورسعيدى بتشكيل مكون من :"محمد شعبان وخالد سطوحي ومحمود عاطف وأحمد كابوريا وأبو المجد بوشا ومحمد شحاته ومحمد اشرف روقة وفرانك ستيفن وأحمد داوودا وناصر منسي وكريم ممدوح" ، فيما بدأ طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى ودية الطلائع بتشكيل مكون من محمد شحاته (31) ، عمر كمال (7) ، أحمد يوسف (37) ، خالد مصطفى (33) ، محمد عبد السلام (38). عمرو موسى (8) ، ايزي ايميكا (20). حسن علي (21) ، عبد الناصر دي ماريا (22) ، محمد جابر (11) الناشئ عمر الجرايحي (40).

ووقف لاعبو الفريقين دقيقة حداد على روح شقيق عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للطلائع الذى وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء ، وقاد ياسر على المدرب العام لطلائع الجيش فريقه فى ودية اليوم بعد مغادرة عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق المعسكر متوجهاً لكفر الشيخ بعد وفاة شقيقه الأكبر.