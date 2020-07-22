شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الترسانة يجرى "مسحة كورونا " على دفعتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى فريق الكرة بنادى الترسانة بقيادة شاكر عبد الفتاح ، المسحة الأولى لفحص كورونا ، أستعدادا لاستئناف مسابقة دورى القسم الثانى الذى اعلن اتحاد الكرة استكماله بداية من 20 سبتمبر القادم ، وقرر شاكر عبد الفتاح المديرالفنى للشواكيش أجراء مسحة كورونا للفريق على دفعتين ، الأولى اليوم والثانية غدا ، مع توفير كافة الإجراءات الاحترازية للاعبين والجهاز الفني التي أقرتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة .

ووافق مجلس إدارة نادى الترسانة برئاسة طارق السعيد على تعيين محمد حسين مدربا لحراس مرمى الفريق الأول للكرة خلفا لعصام محمود الذى اعتذر عن الاستمرار في المهمة لظروف خاصة به ، وتعيين محمد حسين مدربا لحراس المرمى تعد ضمن سياسة إدارة الشواكيش التي تعتمد على أبنائها حيث يقود الجهاز الفني للفريق الأول جهاز فنى ترسناوى بقيادة شاكر عبد الفتاح كله من أبناء النادى.

وأعتذر عصام محمود، مدرب حراس مرمى الترسانة، عن الاستمرار فى منصبه لظروف شخصية، وقال "أبلغت طارق سعيد رئيس الترسانة وشاكر عبد الفتاح المدير الفنى للفريق باعتذارى عن الاستمرار فى منصبى لظروف شخصية، رغم المكانة المميزة للشواكيش فى قلبى، وبشكرهم كل مسئولى الترسانة خاصة طارق سعيد وشاكر عبد الفتاح على قبول الاعتذار.