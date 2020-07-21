شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يحدد سعر «كاريوس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد نادي ليفربول الإنجليزي سعر حارسه الألماني لوريس كاريوس، الذي عاد إلى صفوفه بعد فسخ عقد إعارته لبشكتاش التركي بسبب مشكلات مالية.

وكان «كاريوس» قد رحل عن الريدز عقب انتهاء موسم 2017/2018، والذي شهد ارتكابه أخطاء كارثية خلال مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريـال مدريد ليكلف فريقه الهزيمة بثلاثية مقابل هدف واحد وخسارة اللقب.

وانتقل الألماني للعب خلال الموسمين الآخيرين بقميص بشكتاش التركي على سبيل الإعارة قبل أن يقوم بفسخ عقده مع النادي قبل بضعة أسابيع بسبب عدم حصوله على مستحقاته.

وحسب موقع «جول» العالمي، فإن الحارس يحظى باهتمام نادي مونبيليه الفرنسي، الذي قد يسعى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، فيما حدد ليفربول سعر اللاعب بـ 6 مليون جنيه إسترليني.