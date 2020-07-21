شكرا لقرائتكم خبر عن عزل حالات الإصابة بـ«كورونا» الـ18 بفريق الإنتاج الحربي 10 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكد الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة ووزارة الرياضية عزل ال١٨ حالة إصابة بفيروس كورونا بصفوف الفريق الكروي الاول بنادي الانتاج الحربي لمدة ١٠ ايّام بداية من اليوم الثلاثاء وعدم السماح لجميع المصابين بالاختلاط بأحد.

وتابع اتفقنا مع مسؤولي الانتاج الحربي على إجراء مسحة جديدة لجميع المصابين بعد عزلهم ١٠ ايّام .

وقال خالد مهدي مدير الكرة بالإنتاج الحربي التزام ناديه التام باجراءات العزل وتوفير كل عوامل الوقاية للمصابين حتي يتماثلوا للشفاء تمام.

وقال مهدي لن يعود المصابين للتدريبات أو المشاركة في أي تجمعات للفريق إلا بعد تاكد سلبية المسحات التي سيتم اجرائها.