شكرا لقرائتكم خبر عن الوداد المغربي يتلقى ضربة قاضية قبل موقعة الأهلي في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجرت صحيفة «المنتخب» المغربية مفاجأة مدوية حول احتمالية غياب 6 لاعبين من فريق الوداد عن مواجهة الأهلي المرتقبة، ضمن منافسات دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقالت الصحيفة إن السداسي تنتهي عقودهم يوم 13 سبتمبر المقبل، أي أن الوداد لن يستطيع الاستفادة من خدماتهم خلال مواجهات نصف نهائي ثم نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأصبح الوداد مهددا بفقدان الحارس ياسين الخروبي، ومحمد الناهيري، وأمين تيغزوي، وإبراهيم النقاش، وعادل الراحيلي، ثم محمد رحيمي الذي استعاره الفريق المغربي من شباب المحمدية خلال الميركاتو الشتوي الماضي.