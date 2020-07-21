شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة إلغاء ودية الزمالك وطلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ترددت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية عن إلغاء مباراة الزمالك وطلائع الجيش الودية المقرر إقامتها، الخامسة مساء الأربعاء، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب.

وأكد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك أن المباراة في موعدها، وأن إصابة عمرو جمال، مهاجم طلائع الجيش، بفيروس كورونا، لن تؤثر على إقامة اللقاء.

وأضاف المصدر ذاته أنه من الوارد حدوث الكثير من الإصابات خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد استئناف بطولة الدوري المصري الممتاز، وفي هذه الحالة لن بتم إلغاء أو تأجيل المباريات.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره طلائع الجيش في المباراة الودية التجريبية الثانية للأبيض خلال معسكر برج العرب، حيث انتهت المواجهة الأولى بالفوز على سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد.