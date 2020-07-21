شكرا لقرائتكم خبر عن 18 إصابة بفيروس كورونا بين صفوف فريق الإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة وزارة الشباب والرياضة، وجود 18 حالة إصابة بفيروس كورونا في صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الإنتاج الحربي. وقال «سلطان» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الثلاثاء: «تأكدنا بالفعل من إيجابية مسحات 18 فردًا بفريق الإنتاج الحربي، لاعبين ومدربين وعمال وإداريين». أضاف: «هذه أكبر نسبة إصابة حدثت في فريق من فرق الدوري الممتاز، جميع المصابين سيخضعون للعزل». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 88,402

تعافي 28,924

وفيات 4,352

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