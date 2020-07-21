شكرا لقرائتكم خبر عن في شوط التألق لـ«تريزيجيه».. أستون فيلا يتقدم على أرسنال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى فريق أستون فيلا الشوط الأول متقدماً على فريق الأرسنال، بهدف مقابل لا شئ، في المباراة التي تجمع بينهم، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»

وأحرز هدف أستون فيلا، اللاعب المصري المتألق «تريزيجيه» من تسديده قوية أسكنها شباك حارس أرسنال، ليتقدم الفريق في الشوط الأول، في محاولة الفوز بالقاء وحصد ثلاث نقاط مهمة في مشوار بقاء الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل.

يذكر أن اللاعب المصري الأخر أحمد المحمدي غادر اللقاء مبكراً في الشوط الأول إثر تعرضه للإصابة، ليخرج بعدها منا للقاء ويتم استبداله.