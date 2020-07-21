شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآة مدوية فى موقف فايلر من «أزارو» مع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، على عودة وليد أزارو للفريق مرة أخرى ومنحه فرصة المشاركة خلال الفترة القادمة بعدما تدخل محمود الخطيب وتحدث مع المدرب بمنحه الفرصة. وسيتم قيد اللاعب على حساب الأنجلولي جيرالدو الذي تأكد خروجه من القلعة الحمراء خلال الفترة القادمة عقب نهاية الموسم. وشهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حضور رئيس النادي محمود الخطيب للإطمئنان على اللاعبين وتقديم الدعم لهم خلال الفترة القادمة، خاصة وأن الفريق مقبل على المنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا وحسم بطولة الدوري العام. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 88,402

تعافي 28,924

وفيات 4,352

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