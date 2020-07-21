شكرا لقرائتكم خبر عن منع ثلاثي الزمالك من المران المسائي وخضوعهم لبرنامج تأهيلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض طارق حامد ومصطفى فتحي وكريم بامبو، لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش المران المسائي للفريق، مساء الثلاثاء، على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب.
ويعاني طارق حامد من شد خفيف في العضلة الأمامية تعرض له في مباراة سموحة الودية التي أقيمت، الأحد الماضي.
ويسعى الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إلى تجهيز فتحي وبامبو للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد تماثلهما للشفاء من فيروس كورونا ورفض كارتيرون مشاركة الثلاثي في المران المسائي والتزامهم بالبرنامج التأهيلي.
كان الزمالك حقق الفوز على سموحة بخمسة أهداف لهدف في المواجهة التي أقيمت بملعب مقر إقامة الفريق ببرج العرب، الأحد الماضي.
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