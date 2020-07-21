شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يطمئن على «أجايي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكتفى جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء جلسة في الجيم، على هامش مران الفريق، الذي أقيم مساء الثلاثاء، على ملعب التتش.

وحرص الجهاز الفني للفريق على تخفيف الحمل البدني عن جميع اللاعبين في مران اليوم، وتنفيذ بعض العناصر تدريبات خفيفة للتخلص من حالة الإجهاد العضلي.

وعقد خالد محمود، طبيب الفريق، جلسة مع جونيور أجايي للاطمئنان على حالته، والتأكد من جاهزيته وعدم وجود أي شكوى طبية.

ويخوض الأهلي تجربتين وديتين خلال يوليو الجاري، الأولى أمام سموحة والثانية أمام الجونة، ضمن البرنامج التدريبي الذي أعده الجهاز الفني بقيادة السويسري، رينيه فايلر، استعدادًا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، والتحضير لمواجهتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.