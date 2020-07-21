شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مراحل لبرنامج إعداد شباب «طائرة الزمالك» استعدادًا لاسئناف الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منح هشام حجاج، المدير الفني لفريق شباب الـ19 لكرة الطائرة بنادي الزمالك، راحة لفريقه، الثلاثاء، وسيستأنف الفريق تدريباته، مساء الأربعاء، بالتراك وملعب الطائرة المفتوح بالنادي.

وأشار «حجاج» إلى أن التدريبات ستنقسم إلى 3 مراحل عبارة عن مهارة التأهيل والإعداد البدني وضبط المهارات عن طريق الجري في التراك أولا ثم التدريبات الفنية وهي اللعب بالكرة والالتحامات بالملعب المفتوح.

يأتي ذلك استعدادا لاستئناف بطولة دورى الجمهورية المقررة أول أغسطس المقبل، ويذكر أن الفريق يحتل صدارة البطولة قبل التوقف بسبب فيروس كورونا.