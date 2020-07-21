شكرا لقرائتكم خبر عن «هتلر» يقود تدريبات شباب اليد بالزمالك استعدادًا لاستئناف الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أحمد رمضان هتلر، المدير الفني لفريق مرتبط الـ2000 بنين لكرة اليد بنادي الزمالك، أن الفريق سيخوض تدريباته الفنية والبدنية، مساء الثلاثاء، بالملاعب المفتوحه بالنادي بعد تعقيمها جيدا، وسينهي التدريبات بالجري في التراك.

وأكد «هتلر» أن الفريق سيقوم بعمل فترة إعداد قوية لاستئناف بطولة الدوري المقررة أول أغسطس المقبل، علما بأن الفريق يحتل صدارة الدوري، بالاضافة إلى وصوله للمربع الذهبي ببطوله الكأس قبل التوقف بسبب فيروس كورونا.