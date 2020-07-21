شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض مرانه المسائي استعدادا لاستئناف النشاط والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريبه المسائي اليوم على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب في إطار معسكره الحالي استعدادا لاستئناف النشاط الرياضي في الفترة المقبلة.
وركز الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني على الجوانب الفنية والخططية في المباراة الودية التي سيخوضها الفريق مساء غد أمام طلائع الجيش باستاد جهاز الرياضة العسكري.
واختتم المدير الفني التدريب بإجراء تقسيمة بين اللاعبين شهدت ظهور لاعبي الفريق بحالة جيدة وغلب عليها الحماس بين الجميع للظهور بأفضل مستوى.
كان الزمالك قد حقق الفوز على سموحة بخمسة أهداف لهدف في المواجهة التي أقيمت بملعب مقر إقامة الفريق ببرج العرب الأحد الماضي.
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