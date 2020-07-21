شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض مرانه المسائي استعدادا لاستئناف النشاط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريبه المسائي اليوم على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب في إطار معسكره الحالي استعدادا لاستئناف النشاط الرياضي في الفترة المقبلة.

وركز الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني على الجوانب الفنية والخططية في المباراة الودية التي سيخوضها الفريق مساء غد أمام طلائع الجيش باستاد جهاز الرياضة العسكري.

واختتم المدير الفني التدريب بإجراء تقسيمة بين اللاعبين شهدت ظهور لاعبي الفريق بحالة جيدة وغلب عليها الحماس بين الجميع للظهور بأفضل مستوى.

كان الزمالك قد حقق الفوز على سموحة بخمسة أهداف لهدف في المواجهة التي أقيمت بملعب مقر إقامة الفريق ببرج العرب الأحد الماضي.