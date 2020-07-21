شكرا لقرائتكم خبر لاعبو الاتحاد يتساقطون في فخ الإصابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعرض عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى إصابات مختلفة خلال يومين، أجبرتهم على الخضوع إلى الراحة ومتابعتهم من قبل الجهاز الطبي لتلقي العلاج الطبيعي تمهيدا لبدء برنامج تأهيلي يعيدهم مرة أخرى للتدريبات الجماعية.

حيث كانت البداية، إصابة الثنائي رومارينهو داسيلفا ومهند الشنقيطي اللذين تغيبا عن ثاني اللقاءات الودية ضمن المعسكر الإعدادي المقام حاليا بمدينة أبها أمام فريق القادسية، ثم تبعهما ثنائي خط الدفاع برونو أوفيني وحمدان الشمراني، حيث أجريا أمس كشوفات طبية سيتحدد على ضوئها برنامجهما خلال المرحلة المقبلة.

كما طالت الإصابات حراس المرمى أيضا، حيث تعرض فواز القرني لإصابتين منذ استئناف التدريبات في جدة ثم في معسكر أبها الحالي، إلا أنه لم يتغيب كثيرا عن اللحاق بالتدريبات الجماعية.

ومنذ إعلان موعد بدء التدريبات وكذلك موعد استئناف المسابقات، خاض الفريق 36 حصة تدريبية بدأت في جدة، حيث أدى على ملعب النادي 11 حصة تدريبية، ثم انتقل الفريق إلى معسكر أبها وأدى 25 حصة تدريبية حتى مساء أمس في الفترتين الصباحية والمسائية.

وسيختتم الاتحاد معسكر أبها بمواجهة فريق ضمك مساء الجمعة المقبل ثم يعود إلى جدة السبت ليكمل برنامجه الإعدادي الذي سينهيه بمواجهة فريق الوحدة الأربعاء 29 يوليو.