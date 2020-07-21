شكرا لقرائتكم خبر باهبري يستشفي من كورونا ويستعد للعودة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اقترب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الدولي هتان باهبري من العودة إلى الفريق والدخول في التدريبات الجماعية استعدادا لاستئناف المتبقي من المسابقات بدءا بمواجهة الند التقليدي النصر في الخامس من أغسطس المقبل.

وينتظر أن ينضم هتان إلى التدريبات خلال الـ48 ساعة المقبلة بعد أن أكدت الفحوصات التي خضع لها أمس شفاءه من الإصابة بفيروس كورونا، كما سيلحق به أيضا زميله الآخر، المحترف البيروفي أندري كاريلو بعد شفائه التام من الفيروس.

من جهة أخرى، تسعى إدارة الهلال بقيادة فهد بن نافل إلى تخفيض قيمة تفعيل بند شراء بطاقة المهاجم المعار إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم من فريق الرائد، صالح الشهري بسبب جائحة كورونا.

من جانبها، تواصلت الصحيفة مع رئيس نادي الرائد فهد المطوع الذي أوضح أن قيمة شراء بطاقة اللاعب في العقد المتفق عليه سابقا تبلغ 10 ملايين ريال، مؤكدا أنهم في الرائد لن يقفوا ضد رغبة الشهري ولن يختلفوا مع إدارة نادي الهلال، شريطة ألا يخفض مبلغ شراء عقد اللاعب كثيرا.

وقال عن لاعب فريقه «الشهري لاعب متطور وكان حاضرا مع الهلال من خلال تسجيل أهداف مهمة وأثبت أن لديه ما يقدمه متى حظي بفرصته كاملة».