شكرا لقرائتكم خبر الإسباني بابلو سفيرا عالميا لجولف السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمت «جولف السعودية» نجم الجولف الإسباني بابلو لارازابال إلى قائمة سفرائها العالميين التي تضم مواطنه أدري أرناوس، والبريطانية إيمي بولدين، والسويدية كاميلا لينارت، وجميعهم يمثلون جولف السعودية في الترويج للمملكة كوجهة استثنائية من الطراز العالمي لكل ما يتعلق بالجولف.

وعن انضمامه إلى قائمة السفراء، قال لارازابال الحاصل على العديد من الجوائز«يغمرني السرور والفخر لكوني جزءا من جولف السعودية، وأتطلع قدما لتعريف جمهوري على روائع المملكة، ولا سيما أنني لطالما أحببت الشرق الأوسط وخوض البطولات بهذه المنطقة، ويسعدني أن أرى مجتمع الجولف السعودي يرسخ مكانته ويعزز حضوره بقوة، وهو ما لمسته بعد مشاركتي في بطولة السعودية الدولية».