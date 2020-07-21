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الإسباني بابلو سفيرا عالميا لجولف السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمت «جولف السعودية» نجم الجولف الإسباني بابلو لارازابال إلى قائمة سفرائها العالميين التي تضم مواطنه أدري أرناوس، والبريطانية إيمي بولدين، والسويدية كاميلا لينارت، وجميعهم يمثلون جولف السعودية في الترويج للمملكة كوجهة استثنائية من الطراز العالمي لكل ما يتعلق بالجولف.

وعن انضمامه إلى قائمة السفراء، قال لارازابال الحاصل على العديد من الجوائز«يغمرني السرور والفخر لكوني جزءا من جولف السعودية، وأتطلع قدما لتعريف جمهوري على روائع المملكة، ولا سيما أنني لطالما أحببت الشرق الأوسط وخوض البطولات بهذه المنطقة، ويسعدني أن أرى مجتمع الجولف السعودي يرسخ مكانته ويعزز حضوره بقوة، وهو ما لمسته بعد مشاركتي في بطولة السعودية الدولية».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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