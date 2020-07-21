الإسباني بابلو سفيرا عالميا لجولف السعودية

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وعن انضمامه إلى قائمة السفراء، قال لارازابال الحاصل على العديد من الجوائز«يغمرني السرور والفخر لكوني جزءا من جولف السعودية، وأتطلع قدما لتعريف جمهوري على روائع المملكة، ولا سيما أنني لطالما أحببت الشرق الأوسط وخوض البطولات بهذه المنطقة، ويسعدني أن أرى مجتمع الجولف السعودي يرسخ مكانته ويعزز حضوره بقوة، وهو ما لمسته بعد مشاركتي في بطولة السعودية الدولية».
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