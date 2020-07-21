الأولمبية البحرينية تهنئ بفوز ريما

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وهنأ النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية خالد بن حمد، وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي بذلك، مؤكدا أن فوز الأميرة ريما يعكس المكانة المتميزة للرياضة السعودية، والثقة الدولية الكبيرة بكوادرها.
كما هنأ خالد بن حمد الأميرة ريما،مؤكدا أن الفوز بالمنصب يترجم جهودها وعطاءها في خدمة الحركة الأولمبية الدولية.
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