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الأولمبية البحرينية تهنئ بفوز ريما

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- بواسطة أيمن الوشواش - هنأت اللجنة الأولمبية البحرينية نظيرتها السعودية بفوز الأميرة ريما بنت بندر بعضوية اللجنة الأولمبية الدولية.

وهنأ النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية خالد بن حمد، وزير ، رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي بذلك، مؤكدا أن فوز الأميرة ريما يعكس المكانة المتميزة للرياضة السعودية، والثقة الدولية الكبيرة بكوادرها.

كما هنأ خالد بن حمد الأميرة ريما،مؤكدا أن الفوز بالمنصب يترجم جهودها وعطاءها في خدمة الحركة الأولمبية الدولية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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