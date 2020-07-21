اجتماعات لإقناع منصور بترك قدم الأهلي

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ويسعى كبار الأهلي لإقناع الأمير منصور بن مشعل بترك منصب الإشراف على كرة القدم، وأن يكون الداعم وقائد المرحلة، فيما تتولى لجنة فنية ثلاثية الإشراف على الفريق بقيادة طارق كيال، إضافة إلى أحمد المرزوقي وأيمن فاضل.
وتأتي هذه الاجتماعات في ظل استمرار الأوضاع الصعبة التي يعيشها النادي وتصاعد أزماته. كما يأمل كبار الأهلي في حل الأمور وترتيب البيت الأهلاوي من جديد، محاولين إعادة كل الأمور إلى نصابها ومسارها الصحيح.
من جهة أخرى قدم الأمير منصور بن مشعل مبلغ 6 ملايين ريال دعما للنادي، دفع منها للاعب الفريق الأول لكرة القدم سلمان المؤشر 4 ملايين ريال، منها مستحقات سابقة، إضافة إلى رصد مليوني ريال له كمقدم عقد في حال تم الاتفاق على التجديد.
يذكر أن عقد المؤشر سينتهي في بحر الأسبوع المقبل ويصبح اللاعب بعدها بلا عقد ولا يحق له دخول تدريبات الفريق، خاصة أنه لم يجدد أو يمدد عقده على الأقل حتى نهاية الموسم.
وحسب مصادر»مكة» فإن المؤشر سيكون لاعبا شبابيا حال لم يتوصل إلى اتفاق مع ناديه على التجديد بنهاية الأسبوع الحالي.
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