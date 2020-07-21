لجنة مختصة لتحديد موقع ملعب الملك سلمان بالعراق

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وأكد وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال أنه أجرى مباحثات ناجحة مع المسؤولين في السعودية في أكثر من جانب حيوي يعزز العلاقات الأخوية المشتركة بين البلدين.
وأشار إلى أن بروتوكول التعاون الشبابي الرياضي المبرم بين البلدين عام 2017، سيتم إعادة تفعيله مرة أخرى بنطاق أوسع ليشمل إقامة المعسكرات التدريبية والمؤتمرات الشبابية بما يخدم شباب البلدين الشقيقين.
وفيما يتعلق بالشأن الرياضي للمنتخبات والأندية، أوضح درجال أن الملاعب السعودية ستكون مفتوحة أمام المنتخبات والأندية العراقية بمختلف الألعاب، ومنها إقامة مباراة ودية بين المنتخبين العراقي والسعودي، مبنيا أيضا أنه تم بحث جميع المتعلقات والظروف التي تواجه العالم أجمع، ومنها جائحة كورونا لتكون المعسكرات والمباريات مستوفية للشروط الصحية المتعارف عليها عالميا.
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