شكرا لقرائتكم خبر لجنة مختصة لتحديد موقع ملعب الملك سلمان بالعراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أثمرت المباحثات السعودية العراقية التي جرت بالرياض أمس الأول ضمن أعمال المجلس التنسيقي الذي شهد توقيع مجموعة من الاتفاقيات والمذكرات ضمن المجلس التنسيقي بين البلدين في المجالات الاستثمارية ومن بينها الرياضية ، عن الاتفاق على إرسال لجنة فنية سعودية مختصة ستصل العراق قريبا لتحديد الموقع النهائي وأطر العمل في المدينة الرياضية والملعب الكبير، المهداة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى العراقيين.

وأكد وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال أنه أجرى مباحثات ناجحة مع المسؤولين في السعودية في أكثر من جانب حيوي يعزز العلاقات الأخوية المشتركة بين البلدين.

وأشار إلى أن بروتوكول التعاون الشبابي الرياضي المبرم بين البلدين عام 2017، سيتم إعادة تفعيله مرة أخرى بنطاق أوسع ليشمل إقامة المعسكرات التدريبية والمؤتمرات الشبابية بما يخدم شباب البلدين الشقيقين.

وفيما يتعلق بالشأن الرياضي للمنتخبات والأندية، أوضح درجال أن الملاعب السعودية ستكون مفتوحة أمام المنتخبات والأندية العراقية بمختلف الألعاب، ومنها إقامة مباراة ودية بين المنتخبين العراقي والسعودي، مبنيا أيضا أنه تم بحث جميع المتعلقات والظروف التي تواجه العالم أجمع، ومنها جائحة كورونا لتكون المعسكرات والمباريات مستوفية للشروط الصحية المتعارف عليها عالميا.