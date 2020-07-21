شكرا لقرائتكم الانتاج الحربي يتلقى اخطارا من الجبلاية بضرورة إعادة مسحة كورونا الخامسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى نادى الانتاج الحربى إخطاراً من اللجنة الطبية بإتحاد الكرة برئاسة محمد سلطان بضرورة إعادة مسحة كورونا الخامسة للفريق وذلك الجمعة المقبلة ليقرر خالد مهدى مدير الكرة بالفريق انهاء معسكر شرم الشيخ والعودة للقاهرة لإجراء المسحة استعداداً لعودة بطولة الدوري المقرر لها 6 أغسطس المقبل ، وقال مهدى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" :" اتحاد الكرة أخطرنا بضرورة إعادة مسحة كورونا الخامسة للفريق بسبب عدم وضوح بعض النتائج وحدد الجمعة المقبلة موعداً لإعادتها لذا قررنا العودة للقاهرة والاكتفاء بثمانية أيام فى معسكر شرم الشيخ لإستعادة اللياقة الفنية والبدنية للاعبين".

واستقر الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار على خوض أربع مباريات ودية استعداداً لعودة بطولة الدورى المقرر لها 6 أغسطس المقبل، حيث من المقرر أن يفتتح الإنتاج مبارياته الودية عقب العودة من معسكره المغلق بشرم الشيخ بمواجهة انبى على ستاد بتروسبورت الجمعة المقبلة ثم يلاقى أسوان فى 25 يوليو الجارى ثم المقاولون العرب 28 يوليو ثم يختتم ودياته بملاقاة انبى مجدداً فى 29 من الشهر الجارى.

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وفضل جهاز الإنتاج السفر لشرم الشيخ لرفع المعدلات البدنية والفنية للاعبين في ظل ابتعادهم عن ممارسة أى نشاط رياضي منذ ما يزيد على أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا، ووضع الجهاز الفنى خطة تقوم على الارتقاء بمستوى اللاعبين على كل الأصعدة بشكل سريع، فى ظل ضيق الوقت قبل استئناف المنافسات بشكل رسمى.

وسادت حالة من الارتياح بين اللاعبين عقب إعلان الإدارة عزمها التراجع عن قرار تخفيض العقود بعد قرار عودة مسابقة الدورى، وأكد اللواء أشرف عامر، رئيس الانتاج الحربى ، فى اجتماعه مع اللاعبين والجهاز الفنى بقيادة مختار مختار، عزمه منحهم مستحقاتهم كاملة والتراجع عن قرار تخفيض العقود بنسبة 30%، تطبيقاً للاتفاق الذى تم بين الإدارة واللاعبين بتنفيذ تخفيض العقود فى حال إلغاء مسابقة الدورى، ومع عودتها يحصل اللاعبون على عقودهم كاملة.

وعقد عامر جلسة مع اللاعبين فى أول مران لهم استعدادًا لعودة الدورى طالبهم خلالها بالتألق فى المسابقة واستعادة المربع الذهبى من جديد، مشيداً بدورهم مع النادى وترحيبهم بتخفيض عقودهم بسبب جائحة كورونا، مشدداً على ضرورة التزامهم بالإجراءات الاحترازية لحماية أنفسهم وعائلاتهم وناديهم خلال الفترة المقبلة.