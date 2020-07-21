شكرا لقرائتكم رئيس طبية الجبلاية: اكتشفنا 18 حالة كورونا فى الإنتاج الحربى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، اكتشاف 18 حالة إيجابية مصابة بكورونا، في صفوف الإنتاج الحربى.

وكشف سلطان في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة مع الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية أون تايم سبورت، إن الإنتاج أجرى مسحة طبية قبل الدخول فى المعسكر وجاءت نتيجتها سلبية، إلا أن الحالات التى ظهرت مجددًا جاءت بعد إقامة المعسكر.

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وطالب رئيس اللجنة الطبية بنادي الإنتاج، جميع لاعبى الفريق العسكري بعزل أنفسهم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحين إجراء مسحة طبية أخرى خلال الساعات المقبلة، ثم إجراء مسحة طبية أخرى بعد 10 أيام للتأكد من سلامتهم.

وأكد سلطان إن الـ 18 حالة التى ظهرت فى الإنتاج الحربى، لم تظهر عليهم أعراض الإصابة، قائلا إنه تواصل مع مسئولي الإنتاج الحربي واتحاد الكرة لدراسة الوضع، واتخاذ إجراءات استثنائية بشأن مبارياتهم فى الدورى.