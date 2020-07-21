شكرا لقرائتكم طارق العشري: كورونا حولت معسكر المصري لحالة من التوتر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف طارق العشرى المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى، إن هناك حالة من القلق والتوتر داخل معسكر الفريق المغلق المقام حاليًا فى برج العرب.

وأضاف العشري في تصريحات تليفزيونية، لقناة أون تايم سبورت2، مع الإعلامي إبراهيم فايق، أن إصابة عامل المهمات بفيرس كورونا، اثار القلق داخل المعسكر خاصة أن العامل من شأنه مخالطة جميع اللاعبين والجهاز الفني.

تابع العشري أن هناك 3 فرق تعسكر فى فندق الإقامة ببرج العرب وهم المصري طلائع الجيش وطنطا، مشيرًا إلى إنه كان يدرس إلغاء المعسكر بعد اكتشاف الحالة الإيجابية لعامل المهمات.

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وختم المدير الفني للمصري، أن خوف اللاعبين على أسرهم لمنع نقل العدوى لهم أجبرهم على الاستمرار فى المعسكر، مطالبًا اللجنة الطبية باتحاد الكرة بسرعة إجراء مسحة للفريق والجهازين الفني والإداري فى أسرع وقت للاطمئنان على الجميع.

وتعادل فريق طلائع الجيش مع نظيره المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فى المباراة الودية التى جمعتهما على ستاد برج العرب بالاسكندرية منذ قليل ضمن استعدادات الفريقين لعودة بطولة الدوري المقرر لها 6 أغسطس المقبل بعد تجميد دام أربعة شهور كاملة بسبب جائحة كورونا ، تقدم الطلائع بهدف مبكر عن طريق ناصر منسى في الدقيقة الثالثة وتعادل للمصري الناشئ محمد الجمل في الدقيقة السابعة والثلاثين ، قبل أن يضيف الطلائع الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة والأربعين عن طريق ناصر منسى ايضاً ، وفى الدقيقة 90 سجل بهاء مجدى هدف التعادل للمصرى البورسعيدى من ركلة حرة فى الوقت الضائع.