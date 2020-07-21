شكرا لقرائتكم خالد الغندور: عندما يتولى مسئول أهلاوى منصب بيحارب الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامى خالد الغندور، إنه عندما يتولى مسئول أهلاول مناصب سواء في اتحاد الكرة المصرى أو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" دائما يحارب نادى الزمالك.

وأضاف الغندور في تصريحات تلفزيونية لبرنامج زملكاوي على قناة الزمالك:" لم مسئول زملكاوي يتولى منصب يفنى حياته عشان يبين للناس انه على الحياد".

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تابع خالد الغندور:" محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى أحرف لاعب في تاريخ الكرة وليس لدي معه مشاكل".

وأكد خالد الغندور، أن معايير نادى القرن معيبة ومنحت الأهلى لقب القرن الأفريقي.