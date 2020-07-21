شكرا لقرائتكم طارق حامد يخوض تدريبات تأهلية لإصابته بشد في العضلة الامامية في ودية سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل خاض طارق حامد لاعب وسط الزمالك تدريبات تأهلية لليوم الثاني عقب اصابته أول أمس الأحد بشد في العضلة الامامية في مباراة سموحة الودية، وشارك مع طارق حامد في التدريبات التأهيلية اليوم كل من مصطفى فتحي وكريم بامبو لاعبا الفريق، عقب شفائهما من فيروس كورونا ، وذلك علي هامش المران المسائي للفريق والذي أقيم مساء اليوم بملعب فندق الإقامة ببرج العرب، ويسعى الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني إلى تجهيز فتحي وبامبو للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة لحاجة الفريق لهما.
بينما عقد كارتيرون جلسة مع اللاعبين على هامش التدريب المسائي اليوم الذي أقيم بملعب فندق الإقامة ببرج العرب، وطالب المدير الفني للزمالك لاعبيه بضرورة التركيز في الفترة الحالية والتدريب بجدية من أجل الاستعداد للمباريات الرسمية التي سيخوضها الفريق في الفترة المقبلة، والتي تبدأ بمواجهة المصري يوم 6 أغسطس المقبل ضمن مؤجلات الدوري.
وأكد كارتيرون للاعبي الزمالك أنه ينتظر المزيد منهم في الفترة المقبلة بعد المستوى الجيد الذي ظهر عليه الفريق في لقاء سموحة الودي.
فيما خاض الفريق تدريبه المسائي اليوم على ملعب فندق الإقامة ، وركز الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني على الجوانب الفنية والخططية في المباراة الودية التي سيخوضها الفريق مساء غد أمام طلائع الجيش باستاد جهاز الرياضة العسكري.
واختتم المدير الفني التدريب بإجراء تقسيمة بين اللاعبين شهدت ظهور لاعبي الفريق بحالة جيدة وغلب عليها الحماس بين الجميع للظهور بأفضل مستوى، وكان الزمالك قد حقق الفوز على سموحة بخمسة أهداف لهدف في المواجهة التي أقيمت بملعب مقر إقامة الفريق ببرج العرب الأحد الماضي.
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