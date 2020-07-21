شكرا لقرائتكم شبانه: محمد محمود ممنوع من المشاركة في تقسيمة مران الأهلي رغم تعافيه من الصليبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانه فى لايف " اليوم السابع " أنه رغم تعافي محمد محمود نجم النادي الأهلي تماما من إصابة الرباط الصليبي بعد انهاء البرنامج العلاجي عقب اجرائه جراحة الصليبي، الا ان اللاعب ممنوع عليه المشاركة في تقسيمة التدريبات بقوة وكذلك المباريات الودية والرسمية قبل شهر من الآن.

لمتابعة لايف مع شبانه

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تابع شبانه عبر برنامج " مع شبانه " أن هناك بروتوكول علاج الصليبي العالمي ينص على ضرورة مرور 9 أشهر من تاريخ اجراء الجراحة قبل العودة بشكل طبيعي للتدريبات والمشاركة في المباريات وهي المدة التي لم يصل لها محمد محمود حتي الآن، ومن المقرر ان يكمل محمد محمود 9 اشهر بعد 30 يوم من الآن.

أضاف شبانه عبر صفحات " اليوم السابع " في الوقت الذي اصبح رامي ربيعة مهددا بالغياب عن انطلاقة الدوري المقرر لها في منتصف شهر أغسطس المقبل بعد تعرضه لإصابة قوية في الكاحل ورغم إعلان جهاز الكرة بالاهلي أن إصابة اللاعب لن تستمر طويلا إلا أن تورم قدم اللاعب الشديد والكدمه الشديدة في الاوتار ستمنع اللاعب من المشاركة في التدريبات لمدة لن تقل عن 3 اسابيع.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً بدلا من الثامنة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.