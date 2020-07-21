شكرا لقرائتكم الاتفاق: أزارو ممنوع من اللعب لأي ناد سعودي ورفضنا تمييزه عن زملائه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد الناصر أمين عام المجلس التنفيذي لنادي الاتفاق السعودى، أن مبالغة اللاعب وليد أزارو المعار من الأهلي للفريق السعودي، فى طلباته المادية من أجل تجديد تلك الإعارة دفع الاتفاق لصرف النظر عن فكرة التجديد.

وقال الناصر، خلال تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم 2"، مع الإعلامي إبراهيم فايق، إن علاقة ناديه انقطعت مع المغربي وليد أزارو ، بعدما انتهت فترة استعارته بنهاية الشهر الماضي.

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وكشف أمين عام الاتفاق، أن المفاوضات كانت تسير بشكل محترم بين إدارتي الاتفاق والأهلي، إلا أن كل شيء انقطع بعدما بالغ اللاعب فى طلباته المادية ورفض مسئولي النادي السعودي منحه تلك المميزات وتفضيله عن باقي لاعبي الفريق.

وأوضح: "وفقًا لقانون اتحاد الكرة السعودى، فإن أزارو أصبح ممنوعًا من اللعب فى أي نادى بالدوري السعودي بعدما رفض تجديد اعارته لنادى الاتفاق، موضحًا أن اللاعب حصل على جميع مستحقاته ما عدا راتب شهر يونيو فقط.