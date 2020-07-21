أتالانتا يعبر بولونيا ويتقدم إلى المركز الثاني مؤقتاً

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جدة - بواسطة طلال الحمود - تقدم فريق أتالانتا إلى وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم مؤقتا بفوزه على ضيفه بولونيا 1 - صفر يوم الثلاثاء في المرحلة الخامسة والثلاثين. ويدين أتالانتا بالفضل في هذا الفوز للمهاجم الكولومبي لويس مورييل الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 62. ورفع الفوز رصيد أتالانتا إلى 74 نقطة في المركز الثاني بفارق ست نقاط خلف يوفنتوس المتصدر وبفارق نقطتين عن إنتر ميلان صاحب المركز الثالث والذي يلتقي فيورنتينا يوم الأربعاء، أما بولونيا فتوقف رصيده عند 43 نقطة في المركز العاشر.

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