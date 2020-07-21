محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
خاض الزمالك تدريبه المسائي اليوم الثلاثاء على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب، في إطار معسكره الحالي استعدادا لاستئناف النشاط الرياضي في الفترة المقبلة.
ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش غدا الأربعاء باستاد برج العرب في الخامسة مساءً، في ثاني التجارب الودية للفريق بمعسكره الحالي في الإسكندرية.
وركز الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في مباراة الغد.
واختتم المدير الفني التدريب بإجراء تقسيمة بين اللاعبين، شهدت ظهورهم بحالة جيدة وغلب عليها الحماس بين الجميع للظهور بأفضل مستوى.
وخاض الثلاثي طارق حامد ومصطفى فتحي وكريم بامبو تدريبات تأهيلية على هامش المران.
ويعاني حامد من شد خفيف في العضلة الأمامية، تعرض له في مباراة سموحة الودية التي أقيمت يوم الأحد الماضي.
ويسعى الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني إلى تجهيز فتحي وبامبو للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعد تماثلهما للشفاء من فيروس كورونا.
ووعد كارتيرون اللاعبين الناشئين المتواجدين في المعسكر بمنحهم فرصة المشاركة في المباريات الودية التي سيخوضها الفريق في الفترة الحالية.
وطالب كارتيرون ناشئي الزمالك بضرورة التركيز وبذل أقصى جهد في التدريبات، من أجل الظهور بمستوى متميز والحصول على فرصة المشاركة في المباريات.
يُذكر أن الزمالك حقق الفوز على سموحة بخمسة أهداف لهدف، في المواجهة التي أقيمت بملعب مقر إقامة الفريق ببرج العرب يوم الأحد الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يختتم استعداداته للطلائع.. وتأهيل ثلاثي الفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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