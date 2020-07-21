بالفيديو.. تريزيجيه يقود حلم فيلا بهدف رائع في آرسنال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

افتتح الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه باب التسجيل لفريقه أستون فيلا في مواجهة ضيفه آرسنال بالمباراة المقامة بين الفريقين حاليا على ملعب "فيلا بارك" مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ37 قبل الأخيرة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل تريزيجيه الهدف الأول لأستون فيلا في الدقيقة الـ27 من عمر المباراة، بعدما استغل كرة ساقطة داخل منطقة الجزاء بعد ركلة ركنية، ليسددها بشكل رائع على الطائر داخل شباك آرسنال ويظل الحارس ايميليانو داميان مارتينيز ساكنا في مرماه.

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وبات هذا الهدف هو الثالث لتريزيجيه من آخر أربع تسديدات له في الدوري الإنجليزي وتحديدا في آخر ثلاث مباريات، وهو نفس عدد الأهداف التي أحرزها النجم المصري في الـ30 مباراة السابقة، حيث أحرز حتى الآن ستة أهداف في بريميرليج.

ويحتل تريزيجيه، الذي أحرز هدفي فوز فريقه على كريستال بالاس في الجولة قبل الماضية، المركز الثاني في ترتيب هدافي أستون فيلا في أول مواسم صاحب الـ25 عاما بالدوري الإنجليزي الممتاز، خلف جاك جريليش قائد الفريق الذي سجل سبعة أهداف.

وفي الوقت الذي حملت فيه الأهداف الثلاثة الأخيرة لأستون فيلا على ملعبه توقيع تريزيجيه، يحتاج الفريق للفوز على آرسنال من أجل التقدم إلى المركز السابع عشر -الذي ينجو بصاحبه من الهبوط- بفارق الأهداف عن واتفورد قبل الجولة الأخيرة يوم الأحد.