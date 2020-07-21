بالفيديو.. "كاف" يحتفي بتألق أبوجبل في دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى الجريتلي: احتفت الحسابات الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء بحارس مرمى الزمالك محمد أبو جبل. ووصفت الحسابات الرسمية لـ "كاف"، محمد أبو جبل بـ "أبرز لاعبي الزمالك"، مستعرضة عبر مقطع فيديو نشرته أبرز تصدياته خلال النسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا. وصعد الزمالك خلال النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا إلى دور نصف النهائي؛ حيث من المقرر أن يلتقي نظيره الرجاء المغربي. وشارك محمد أبو جبل في النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا في 6 مباريات بمعدل 540 دقيقة لعب.

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