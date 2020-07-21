مباشر.. أستون فيلا1 - 0 آرسنال.. تريزيجيه يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لأحداث مباراة استون فيلا وارسنال، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 37 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

يظهر الثنائي المصري محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي في التشكيل الأساسي لفريق أستون فيلا في مواجهته قبل الأخيرة في بريميرليج ضد أرسنال.

ويحتل استون فيلا المركز الثامن عشر برصيد 31 نقطة بفارق 3 نقاط عن المركز السابع عشر الذي ينجو بصاحبه من الهبوط والذي يحتله واتفورد حالياً.

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ويحتاج استون فيلا للفوز على أرسنال بأي نتيجة من أجل التقدم إلى المركز السابع عشر بفارق الأهداف عن واتفورد قبل الجولة الأخيرة.

ملخص المباراة

تعرض أحمد المحمدي للإصابة في الدقيقة 25 ليحل جيلبرت بدلاً منه، ويخسر الفريق صاحب الأرض تغييرا اضطرارياً من بين الخمسة المتاحين.

وتمكن محمود حسن تريزيجيه منمواصلة تألقه في مهمة إنقاذ فريقه من الهبوط بتسجيل سادس أهدفه في بريميرليج هذا الموسم بهز شباك أرسنال في الدقيقة 27 ليمنح فريقه التقدم.