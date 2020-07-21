خطوة واحدة تفصل دي بروين عن عرش هنري في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حقق البلجيكي كيفن دي بروين، نجم مانشستر سيتي، رقمًا مميزًا في مباراة فريقه أمام مضيفه واتفورد مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الـ37 قبل الأخير من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح دي بروين في صناعة الهدف الرابع لفريقه في المباراة التي انتهت بفوز السيتي (4-0)، بعدما أرسل عرضية متقنة من ركلة حرة إلى المدافع إيميريك لابورت، الذي وضع الكرة برأسه في الشباك.

وبهذا الهدف الذي اختتم به لابورت رباعية فريقه أمام واتفورد، يصل دي بروين هذا الموسم إلى 19 تمريرة حاسمة في بريميرليج، محققا أفضل سجل شخصي له بعد تجاوز رقمه في موسم 2016-2017.

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وعادل صاحب الـ29 عاما رقم الألماني مسعود أوزيل، لاعب آرسنال الحالي، الذي صنع 19 هدفًا في موسم 2015-2016 للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويملك الفرنسي تير هنري أسطورة آرسنال الرقم القياسي كأكثر من صنع أهدافا في موسم واحد لبريميرليج، بعدما قدم 20 تمريرة حاسمة بموسم 2002-2003، الذي حل فيه الجانرز ثانيا خلف البطل مانشستر يونايتد.

ويمكن لدي بروين معادلة الرقم التاريخي لهنري إذا نجح في صناعة هدف على الأقل في الجولة الأخيرة من المسابقة أمام نوريتش سيتي يوم الأحد، وقد يستطيع تجاوزه والانفراد بالرقم حال صناعة هدفين.

ويعد دي بروين اللاعب الوحيد الذي ساهم في 30 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بعدما قدم 19 تمريرة حاسمة وسجل 11 هدفا آخرين خلال 34 مباراة لعبها مع السيتي في بريميرليج.