مران الأهلي.. حضور الخطيب.. جلسة فايلر والشناوي.. وراحة أجايي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد القادر سعيد

شهد مران الأهلي اليومي استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري الشهر المقبل حضور رئيس النادي محمود الخطيب لدعم اللاعبين قبل العودة مجدداً لخوض المباريات.

الخطيب اطمأن على استعدادات الفريق لاستئناف الدوري وبطولة دوري أبطال إفريقيا، وعقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للتعرف على مستجدات الفريق.

وسعى الخطيب للتأكد من سير كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بالشكل الأمثل وفقاً لتعليمات وزارة الشباب والرياضة حفاظاً على الجميع من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

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وأجرى كل اللاعبين والمدربين والعاملين بفريق كرة القدم بالنادي الأهلي مسحات طبية للكشف عن فيروس كورونا، وجاءت نتائج المسحات الأربع سلبية بدون ثبوت إصابة أي شخص في النادي الأحمر.

وعلى جانب أخر عقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق جلسة مع الحارس محمد الشناوي بحضور المترجم عمرو محب في بداية المران، لرفع الحالة المعنوية وزيادة الحماس عند الحارس كما يجري مع بعض اللاعبين من المدرب السويسري استعداداً لبداية سباق الدوري بعد نحو أسبوعين.

وشهد المران تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين للتركيز على تطوير الجانب البدني، حيث خاضت المجموعة الأولى تدريبات بدنية فقط، وتدريبات كرة طائرة في ملعب التتش، بينما اكتفت المجموعة الثانية بتدريبات في النادي الصحي "الجيم".

وقرر فايلر منح راحة جزئية للاعب النيجيري جونيور أجايي واكتفى بجلسة داخل النادي الصحي بعيداً عن التدريبات البدنية او بالكرة لتخفيف الحمل البدني على اللاعب، وهو الأمر المُطبق على كل اللاعبين بالتناوب.